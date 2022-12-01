Вера Брежнева рассказала прискорбную новость.

Вера Брежнева рассказала прискорбную новость.До известных всем событий Вера Брежнева жила без забот, работая в России и зарабатывая немалые деньги. Но сейчас артистка не может похвастаться огромными гонорарами, поскольку ее поклонников на Западе сложно назвать армией. Кстати, в этом году супруга Константина Меладзе стала просто певицей Верой, которая записала единственную песню на родном украинском языке.Разоренная жизнью без заработков в ныне ненавистной ею стране Галушка (родная фамилия артистки) продолжает давить слезу из поклонников, делая трогательные публикации в популярной социальной сети. Вера сообщила подписчикам о печальной участи одного малыша – неком песике, которого отдали в приют. "Вчера борю вернули", – написано на опубликованных Брежневой кадрах со щенком.Так Вера попыталась помочь малышу найти свой дом. Вероятно, певица надеется, что кому-то из поклонников приглянется тот песик.Ранее заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко рассказала, как Вера Брежнева оставила без работы человека, желая занять, как той кажется по сей день, под более выгодную позицию. Слова побывавшей на шоу Вячеслава Манучарова артистки "Дни.ру".