Жители одного из многоквартирных домов во Владимире пожаловались на 85-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина жила одна в захламленной квартире и периодически заливала соседей канализационными стоками.

Жители одного из многоквартирных домов во Владимире пожаловались на 85-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина жила одна в захламленной квартире и периодически заливала соседей канализационными стоками, - сообщили в пресс-службе регионального УФССП.Жильцы не смогли договориться с пожилой женщиной. По их словам, она вела себя неадекватно и выгоняла коммунальщиков, которые приходили ремонтировать туалет.После решения суда к бабушке нагрянул участковый с сотрудниками департамента здравоохранения и управления социальной защиты. Представители власти попали в жилище, где наткнулись на горы мусора и переполненный нечистотами санузел.Пенсионерка ругалась и кидала в посетителей вещи. Женщину на скорой отвезли на обследование в Областную психиатрическую больницу №2.Коммунальщики наконец смогли попасть в квартиру и устранить неисправность. В квартире заменили старые трубы.