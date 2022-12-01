1 декабря 2022 года Православная церковь отмечает день памяти святых Платона и Романа Зимоуказателей.

1 декабря 2022 года Православная церковь отмечает день памяти святых Платона и Романа Зимоуказателей.ИСТОРИЯ1 декабря считается днем, когда святые Платон и Роман отдали свои жизни за веру. Святые мученики Платон и Роман жили в IV веке. Платон проповедовал христианство с ранних лет, за что и пострадал. Римский император Агриппин возненавидел его, приказал схватить и пытать. Несмотря на страшные муки, Платон все выдержал, но не отрекся от веры в Бога. После этого мученик был казнен, впоследствии его причислили к лику святых.Святой Роман попал под гонения христиан во времена правления императора Максимилиана. После того, как Роман не согласился отречься от веры в Бога, его пытали и казнили. Вместе с Романом язычники замучили до смерти отрока Варула, который заступался за Романа и хотел его защитить.ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ НА 1 ДЕКАБРЯ1 декабря – не только начало календарной зимы и церковный праздник, но и важный народный праздник, с которым связано множество примет и традиций. Наши предки в этот день предугадывали погоду на всю зиму и просили святых Платона и Романа о благополучии в холодное время.Считается, что в этот православный праздник можно и даже нужно хлопотать по дому. Можно делать любую работу, к примеру, изготавливать игрушки. Также в этот церковный праздник следует посетить храм.Святых просили о помощи и защите урожая на весь будущий год, а также о финансовом благополучии для семьи. Есть поговорка: "Платон и Роман, насыпьте денег карман". Говоря такие слова, надо было обязательно держать в руках крупную денежную купюру. После этого счастливую купюру не тратили до следующей зимы.Согласно приметам, какая погода стоит в этот церковный праздник, такой и будет вся зима. Какое утро в этот день, такой будет декабрь. Какая погода в обед – такой январь, какой вечер, такой февраль.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 1 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДАВ этот день запрещается есть из стеклянной посуды. Нельзя выкидывать детские игрушки. Не стоит также жаловаться на судьбу, иначе будет еще хуже. Нельзя сплетничать и обсуждать других по тем же причинам. Кроме того, не рекомендуют отправляться в дальнюю дорогу.