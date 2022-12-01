Росздравнадзор проведет проверку по факту смерти 5-летнего ребенка в Областной детской клинической...

Росздравнадзор проведет проверку по факту смерти 5-летнего ребенка в Областной детской клинической больнице."Территориальный орган Росздравнадзора по Владимирской области проведёт проверку по факту гибели 5-летнего ребёнка в областной детской клинической больнице во Владимире, сообщила пресс-служба ведомства. - По сообщениям СМИ, больному мальчику несколько дней не могли поставить диагноз и не госпитализировали в лечебное учреждение. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка своевременности и качества медицинской помощи ребенку".Известно, что родители мальчика из Юрьев-Польского, а умер он во время операции.Следкома по Владимирской области возбуждил уголовное дело по данному происшествию. Также проводится проверка департаментом здравоохранения Владимирской области.Фото https://www.pxfuel.com/.