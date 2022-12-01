В Боголюбово пожарные выехали ранним утром по сигналу о возгорании частного жилого дома. Как...

В Боголюбово пожарные выехали ранним утром по сигналу о возгорании частного жилого дома. Как установили дознаватели, причиной пожара могла послужить неисправность электросети или электрооборудования.Из-за позднего звонка огонь охватил всё строение. По лестнице из окна была спасена 49-летняя женщина, которая сообщила пожарным, что на цокольном этаже остался её муж, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.В ходе разведки пожарные нашли мужчину без сознания, вынесли на свежий воздух и приступили к проведению сердечно-лёгочной реанимации. Уже к приезду медиков он пришёл в сознание.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.