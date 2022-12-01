Вечером 30 ноября в Александрове загорелся пятиэтажный дом 7/1 на улице Коссович. Сообщение в пожарное ведомство поступило в 20.42. На место оперативно выдвинулись 5 единиц техники и 13

Вечером 30 ноября в Александрове загорелся пятиэтажный дом 7/1 на улице Коссович. Сообщение в пожарное ведомство поступило в 20.42. На место оперативно выдвинулись 5 единиц техники и 13 огнеборцев. К их прибытию один из подъездов был сильно задымлен, и жильцы оказались заблокированы. “Сотрудники МЧС России сформировали два звена газодымозащитной службы для спасения людей из дыма