Инфекционный госпиталь во Владимире примет первых пациентов не раньше 1-2 квартала следующего года. Об этом рассказал губернатор области. Он пояснил, что материалы и медоборудование

Инфекционный госпиталь во Владимире примет первых пациентов не раньше 1-2 квартала следующего года. Об этом рассказал губернатор области. Он пояснил, что материалы и медоборудование подорожали, осложнилась поставка. Александр Авдеев рассказал, что строительная готовность инфекционного госпиталя в декабре оценивается на 95-98 процентов. Скоро должны начаться пусконаладочные работы, которые планировались на октябрь. К подрядчику, судя по тону