Правительство распространило программу социальной газификации на медицинские и образовательные организации, а также сделало её бессрочной.

Правительство распространило программу социальной газификации на медицинские и образовательные организации, а также сделало её бессрочной. Она будет действовать на всей территории страны, в том числе и во Владимирской области.Социально значимые организации, находящиеся в газифицированных населенных пунктах, больше не будут платить за проведение газопровода до границ их земельных участков и за подключение зданий к сетям.«Все это позволит жителям, в том числе, нашего региона бесплатно провести газ до своих участков в любое время. А медицинским и образовательным учреждениям сэкономить средства на другие важные цели», - прокомментировал новость депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.