В октябре представители движения мониторили состояние городских контейнерных площадок. Завалы на большинстве из них подтвердились. Не вывозят в том числе крупногабаритный мусор, хотя жильцы платят за услугу регулярно.

Представители владимирского отделения Народного фронта попросили прокуратуру разобраться с мусорной проблемой в Лакинске, - сообщили общественники. На ситуацию пожаловались жители многоквартирных дворов.В октябре представители движения мониторили состояние городских контейнерных площадок. Завалы на большинстве из них подтвердились. Не вывозят в том числе крупногабаритный мусор, хотя жильцы платят за услугу регулярно.В МКУ «Благоустройство» ответили, что контейнерные площадки находятся в собственности муниципалитета и за уборку отвечает он. Власти, в свою очередь, возложили ответственность на регионального оператора. Виновного теперь будут искать надзорные органы.