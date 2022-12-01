Они будут введены в действие при реальной угрозе 25-градусных морозах, рассказали Вестям в ГУ МЧС...

Они будут введены в действие при реальной угрозе 25-градусных морозах, рассказали "Вестям" в ГУ МЧС по Владимирской области.В составе мобильного пункта МЧС России — обогреваемая палатка, где можно отдохнуть, согреться, выпить горячий чай и зарядить мобильный телефон. Пункт обогрева также оборудован микроволновой печью, ноутбуком, создан запас продуктов питания. На дороге размещаются аншлаги.Своеобразные городки жизнеобеспечения размещаются на опасных участках федеральных трасс М-7 и М-8. А именно: в Александровском районе у населенного пункта Верхние дворики, в Вязниковском районе у города Вязники, в Ковровском районе у деревни Сенинские дворики, в Собинском районе у города Лакинска, в Суздальском районе у деревни Лемешки.Мобильные пункты обогрева на трассах будут работать до конца холодов. Пока что мобильные пункты обогрева находятся в готовности к развёртыванию, если того потребует обстановка.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области