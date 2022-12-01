Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Росатома с 15-летием государственной корпорации. Он отметил вклад атомщиков в обеспечение ядерного паритета.

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов "Росатома" с 15-летием государственной корпорации. Он отметил вклад атомщиков в обеспечение ядерного паритета.Глава государства заявил, что за 15 лет была создана вертикально интегрированная корпорация с полным циклом в атомной энергетике – от добычи урана до строительства атомных электростанций. Президент обратил внимание на существенный рост в выработке электроэнергии и работу госкорпорации за рубежом."Атомная отрасль вносит поистине уникальный вклад в обеспечение ядерного паритета и обороноспособности нашей страны", – сказано в послании Путина, на сайте Кремля.Президент высоко оценил усилия "Росатома" в реализации программ в разных сферах, включая развитие арктических территорий и Северного морского пути.Путин выразил уверенность, что госкорпорация продолжит добросовестно работать на благо страны. Он пожелал "Росатому" реализации намеченных планов.Ранее , что "Росатом" строит в Якутии первую в мире наземную атомную станцию малой мощности (АСММ). Применяются реакторные установки "РИТМ-200Н". Установленная электрическая мощность – до 10 МВт. В скором времени ожидается получение лицензии на размещение.