В ближайшее время на мосту через Клязьму на обходе Владимира по М-7 «Волга» начнутся ремонтные работы. Об этом сообщили в Упрдоре Москва-Нижний Новгород. После проведения

В ближайшее время на мосту через Клязьму на обходе Владимира по М-7 «Волга» начнутся ремонтные работы. Об этом сообщили в Упрдоре Москва-Нижний Новгород. После проведения аварийно-восстановительных работ и диагностики сооружения примут окончательное решение о снятии ограничений. Также важно отметить, что деградационные процессы в конструкциях переправы остановились. Их состояние проверяется ежедневно. Напомним, ограничения ввели из-за лопнувшей