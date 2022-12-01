Губы легендарной Любови Успенской вновь приятнули к себе пристальное внимание.

Губы легендарной Любови Успенской вновь приятнули к себе пристальное внимание.В свои 68 летэстрадная певица Любовь Успенская выглядит молодо и сексуально. Женщина носитоткровенные наряды, делает вызывающий макияж и прическу. За спиной у неешепчутся недоброжелатели: мол, хватит уже перетянувшей лицо Успенской ходить поврачам да косметологам. Но, кажется, Любовь Залмановна никого не собирается слушать.Блогер ЕленаЩеголева не осталась в стороне от разговоров о пластических операциях Успенскойи выразили свое мнение. Особое внимание досталось губам артистки. Блогер, можносказать, поставила диагноз Любови Успенской — "самостоятельная"."Любовь вправе сама решать, как хочет выглядеть. Нам может это нравиться или нет, длявсех понятие красоты очень индивидуально", — говорит Елена.Сама же девушкаутверждает, что никогда не прибегала к помощи всевозможных улучшений, нихирургических, ни косметологических. Правда это или нет — проверить трудно. Современнаяиндустрия красоты шагнула сильно вперед, многие инъекции выглядят "какродные"."Да и в губах ли дело, главное, что быони не мешали ей петь", — делится Щеголевой мнением о губах ЛюбовиУспенской.