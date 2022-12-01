Губы легендарной Любови Успенской вновь приятнули к себе пристальное внимание.
Губы легендарной Любови Успенской вновь приятнули к себе пристальное внимание.
В свои 68 лет
эстрадная певица Любовь Успенская выглядит молодо и сексуально. Женщина носит
откровенные наряды, делает вызывающий макияж и прическу. За спиной у нее
шепчутся недоброжелатели: мол, хватит уже перетянувшей лицо Успенской ходить по
врачам да косметологам. Но, кажется, Любовь Залмановна никого не собирается слушать.
Блогер Елена
Щеголева не осталась в стороне от разговоров о пластических операциях Успенской
и выразили свое мнение. Особое внимание досталось губам артистки. Блогер, можно
сказать, поставила диагноз Любови Успенской — "самостоятельная".
"Любовь в
праве сама решать, как хочет выглядеть. Нам может это нравиться или нет, для
всех понятие красоты очень индивидуально", — говорит Елена.
Сама же девушка
утверждает, что никогда не прибегала к помощи всевозможных улучшений, ни
хирургических, ни косметологических. Правда это или нет — проверить трудно. Современная
индустрия красоты шагнула сильно вперед, многие инъекции выглядят "как
родные".
"Да и в губах ли дело, главное, что бы
они не мешали ей петь", — делится Щеголевой мнением о губах Любови
Успенской.