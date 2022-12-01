Прямая линия губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в рамках которой он должен будет ответить на вопросы горожан, состоится 2 декабря. Однако в настоящий момент непонятно, куда петербуржцам отправлять свои вопросы. Смольный хранит молчание. В аналогичной ситуации с прямой линией главы Ленинградской области Александром Дрозденко мероприятие и вопросы к нему начали готовить за две недели.

"Прямая линия" губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в рамках которой он должен будет ответить на вопросы горожан, состоится 2 декабря. Однако в настоящий момент непонятно, куда петербуржцам отправлять свои вопросы. Смольный хранит молчание. В аналогичной ситуации с "прямой линией" главы Ленинградской области Александром Дрозденко мероприятие и вопросы к нему начали готовить за две недели.Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что в такой ситуации готов лично проконтролировать поток вопросов от горожан и собрать наиболее актуальные. Обращения граждан будут опубликованы на странице "ВКонтакте" и в Telegram-канале пресс-службы компании "Конкорд"."Прошу журналистов распространить эти вопросы в надежде, что А.Д. Беглов их увидит и попробует на них ответить. Шансов, что он их не увидит, нет, так как Смольный штудирует все мои заявления. Если он "не увидит" эти вопросы, и мы не получим от него обратной связи, то, очевидно, Губернатор Санкт-Петербурга глух и слеп и нуждается в лечении органов слуха и зрения", — заключил бизнесменТакже предприниматель заявил, что направит их в пресс-службу Смольного и приемную губернатора..