Во Владимире хотят огородить школу №42 и 24 детских сада.

Во Владимире хотят огородить школу №42 и 24 детских сада, - сообщила замглавы городской администрации Елена Малик. На эти цели планируют выделить 17 миллионов 200 тысяч рублей.Работы проведут в целях защиты образовательных учреждений от террористической угрозы. Замене подлежат ограждения и калитки. Также предусмотрена установка домофонов.«Мы стараемся закрывать все наши слабые места, связанные с безопасностью детей. И есть много мер, которые необходимо вводить в образовательные учреждения», - отметила Елена Малик.