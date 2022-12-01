Департамент транспорта Владимирской области выявил четыре наиболее аварийно-опасные участки дорог региона за 10 месяцев года. На данных отрезках дорог установят предупреждающие щиты.

Департамент транспорта Владимирской области выявил четыре наиболее аварийно-опасные участки дорог региона за 10 месяцев года. На данных отрезках дорог установят предупреждающие щиты.В перечень попали 11-12 километры автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики» в Собинском районе. В Киржачском районе признан опасным 7-й километр дороги «Дубки – Киржач». Сразу два аварийный участка в Александровском районе. Это 33-34 километры трассы «Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск» и 115-й километр дороги «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики».Всего с начала года в регионе произошло 329 ДТП. В них пострадало 556 человек, 70 из них – погибли.