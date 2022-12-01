Сейчас мэрия завершает разработку проекта.

В микрорайоне Сновицы-Веризино построят школу на 1100 мест. Учреждение появится рядом с детским садом №19 на улице Куйбышева.«Проект аналогичен новой школе в Коммунаре, которая открылась в прошлом году. В марте-апреле 2023 года завершится разработка ПСД. После определения итоговой стоимости строительно-монтажных работ будет проведён аукцион по выбору подрядчика», - пояснили в мэрии по итогам встречи главы города Дмитрия Наумова и вице-губернаторов Владимирской области.Как уточнили в горадминистрации, здание возведут за два года.