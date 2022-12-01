× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/01-12-2022-v-bogolyubovo-na-pozhare-edva-uspeli-spasti-muzhchinu.html" target="_blank">В Боголюбово на пожаре едва успели спасти мужчину</a> - Утром 1 декабря в Боголюбово произошел пожар в жилом доме по адресу Суздальский район, пос. Боголюбово, ул. Ленина. Сообщение в тревожное ведомство поступило в 04.32. На место ЧП незамедлительно