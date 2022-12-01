На своей очередной большой пресс-конференции глава региона сообщил о завершении строительства...

На своей очередной большой пресс-конференции глава региона сообщил о завершении строительства акушерского корпуса Ковровской городской больницы №1."Объект готов на 99%, - отметил Александр Авдеев. - Сейчас идёт приёмка выполненных работ и оформление разрешительной документации для ввода объекта в эксплуатацию.Напомним, городу с населением в 140 тысяч человек перинатальный центр жизненно необходим. Сейчас ближайший центр находится во Владимире, в 80 километрах.Для женщин, проживающих в восточных районах Владимирской области, откроются отделение патологии беременности, дневной стационар, послеродовые отделения, акушерское обсервационное отделение, центральное стерилизационное отделение, клинико-диагностическая лаборатория и рентгеновские кабинет.Фото пресс-служба АВО.