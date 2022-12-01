Ждём постановления Правительства – и запускаем процесс, - сообщил губернатор Александр...

"Ждём постановления Правительства – и запускаем процесс, " - сообщил губернатор Александр Авдеев.Напомним, что ОЭЗ «Владимир» охватит Киржач и Александровский район. Её резидентами готовы стать 13 компаний. Инвесторы планируют открыть производства в сфере строительства, бытовой и климатической техники, индустриальные предприятия. Планируемый объём инвестиций составит 18,8 млрд рублей, резидентами будет создано более 1800 рабочих мест."Чем больше будет рабочих мест, тем выше станет конкуренция предприятий за кадры, а значит, специалистов будут привелекать хорошими зарплатами, надёжным соцпакетом и дополнительными преференциями: жильём, допмедстрахованием и т. д.", - отметил глава области.Фото пресс-служба АВО.