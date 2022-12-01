В микрорайоне Сновицы-Веризино рядом с детским садом №19 на улице Куйбышева построят школу на 1100 мест. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Школу планируют построить за 2

В микрорайоне Сновицы-Веризино рядом с детским садом №19 на улице Куйбышева построят школу на 1100 мест. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Школу планируют построить за 2 года. Вопрос о строительстве учебного учреждения встал в ходе рабочей встречи главы города Владимира Дмитрия Наумова с вице-губернаторами региона Владимиром Куимовым и Александром Максимовым, а также с