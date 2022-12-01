По всей стране, в том числе в новых регионах, 1 декабря руководители региональных отделений провели встречи с волонтёрами и благотворителями, которые присоединились к гуманитарной миссии партии и с начала СВО помогают жителям Донбасса и освобождённых территорий. В центральном исполкоме Единой России такую встречу провели Председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета Андрей Турчак.

По всей стране, в том числе в новых регионах, 1 декабря руководители региональных отделений провели встречи с волонтёрами и благотворителями, которые присоединились к гуманитарной миссии партии и с начала СВО помогают жителям Донбасса и освобождённых территорий. В центральном исполкоме Единой России такую встречу провели Председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета Андрей Турчак.Открывая мероприятие, Дмитрий Медведев отметил, что волонтёрская деятельность партии в значительной степени развернулась во время пандемии, а во время СВО была расширена. Все участники этой работы помогают другим не в силу должностных обязанностей,. Все вы стараетесь делать всё от вас зависящее в меру возможностей, чтобы оказать помощь тем, кто в ней нуждается. За чуткость, душевную щедрость, за все ваши добрые дела хочу вас искренне поблагодарить. Надеюсь, что вы и дальше будете помогать людям, тем самым выполняя высокую миссию служения нашей Отчизне, - сказал Дмитрий Медведев.В свою очередь, Андрей Турчак подчеркнул, что Единая Россия вместе с волонтёрами, общественниками, представителями бизнеса и бюджетной сферы с первых дней СВО, бойцам Народной милиции Луганской и Донецкой Народных Республик, Вооружённым силам. И делает это от чистого сердца.Коллективам, которые вы представляете, представителям общественных организаций, волонтёрского движения – ещё раз низкий за это поклон, – сказал секретарь Генсовета.О своём участии в волонтерской деятельности и примерах конкретной помощи рассказали участники встречи. Они не только собирают гуманитарные грузы и помогают приобретать снаряжение для бойцов, но и сами регулярно ездят на Донбасс и территории новых регионов. Например, в Москве участница команды вице-спикера Госдумы Петра Толстого, член международной волонтерской группы Москва – Донбасс Татьяна Ходычнесколько раз сопровождала фуры с гуманитарной помощью, а также организует концерты для военнослужащих, в том числе в госпиталях. Её старший сын – участник СВО.Я мама двоих сыновей. Но так случилось, что Господь подарил мне ещё двоих сыновей. Это братья-близнецы, воины, Сергей и Денис. Я познакомилась с ними в Донецке, когда привозила груз в 100-ю бригаду. Мы приняли решение, что я буду их крёстной мамой. Крещение будет в одном из храмов Донецка, и я хочу пожелать, чтобы все наши мальчики, все наши мужья, отцы, братья, вернулись живыми, здоровыми, невредимыми. И мы будем помогать ковать им эту Победу. Мы должны создать им сильнейший тыл. А нужно будет – мы будем подавать и патроны, - рассказала Татьяна Ходыч.Активисты партии и волонтеры в разных уголках России организуют системную помощь военнослужащим в зоне СВО. Таких примеров – тысячи. Как отметил Дмитрий Медведев, подводя итоги встречи, они заряжают на Победу.Единая Россия с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и новых регионах. Региональные отделения партии доставили уже более 15 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 700 тонн медикаментов. На Донбассе и в новых регионах Единая Россия открыла более 40 гуманитарных центров. Работают общественные приемные партии, в ряде территорий – партийные центры юридической и психологической помощи, а также детские досуговые центры.