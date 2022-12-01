Смотрите в программе Вести-Владимир:
- Будущее Мурома
Новая детская поликлиника, ремонт школ и...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
- Будущее Мурома
Новая детская поликлиника, ремонт школ и потенциал заводов. Как будет развиваться Муром в ближайшее время?
- Люди дела
Они помогают искать пропавших людей, проводят добровольческие акции. На Форум "Добрых дел" во Владимир съехались двести волонтеров
- Важные находки
Тайны Успенского собора и древнего Суздаля. Какие важные открытия представили археологи на семинаре в Палатах?