Смотрите в программе Вести-Владимир: - Будущее Мурома Новая детская поликлиника, ремонт школ и...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":- Будущее МуромаНовая детская поликлиника, ремонт школ и потенциал заводов. Как будет развиваться Муром в ближайшее время?- Люди делаОни помогают искать пропавших людей, проводят добровольческие акции. На Форум "Добрых дел" во Владимир съехались двести волонтеров- Важные находкиТайны Успенского собора и древнего Суздаля. Какие важные открытия представили археологи на семинаре в Палатах?