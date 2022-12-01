Спортсменка из Владимира Анна Николаева стала серебряным призером многоборья индивидуальной программы среди юниорок. Девушка является воспитанницей владимирской муниципальной

Спортсменка из Владимира Анна Николаева стала серебряным призером многоборья индивидуальной программы среди юниорок. Девушка является воспитанницей владимирской муниципальной спортивной школы олимпийского резерва №5 Кубок России и международные соревнования «Финал Кубка сильнейших» по художественной гимнастике прошли в Санкт-Петербурге. В соревнованиях также участвовали лучшие гимнастки России, а также спортсменки из Беларуси, Армении, Узбекистана, Киргизии, Бельгии, Сирии. Фото