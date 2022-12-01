30 ноября 2022 г. Владимирскую ТЭЦ-2 с рабочим визитом посетили представители Владимирского государственного университета. Целью встречи с руководством Владимирского филиала «Т Плюс» стало ..

30 ноября 2022 г. Владимирскую ТЭЦ-2 с рабочим визитом посетили представители Владимирского государственного университета.Целью встречи с руководством Владимирского филиала «Т Плюс» стало обсуждение форм системного сотрудничества по части подготовки востребованных, грамотных, молодых профессионалов для работы на энергообъектах компании.Гостям показали производственные мощности станции и новый корпоративный образовательный центр «ЭнергоЛидер». После чего состоялось обсуждение вариантов взаимодействия между филиалом и образовательным учреждением.В рамках действующего соглашения стороны договорились скорректировать программы обучения, проводить мастер-классы, конференции, дни открытых дверей, организовывать промышленный туризм не только для студентов, но и для преподавателей ВУЗа. Начиная с 2-го курса, студенты будут проходить производственную практику на предприятиях филиала под руководством практикующих профессионалов.«В настоящее время в филиале работает более 200 выпускников ВлГУ. Из них свыше 60 на руководящих позициях. Уверен, что теперь наше сотрудничество станет более тесным. Мы ждем молодых, квалифицированных специалистов на наших предприятиях», – прокомментировал Роман Сорокин, директор Владимирского филиала «Т Плюс».