В преддверии Международного Дня добровольца во Владимире проходит областной Доброфорум. В нем...

В преддверии Международного Дня добровольца во Владимире проходит областной "Доброфорум". В нем принимает участие более двухсот волонтеров со всей области. Репортаж Веры Куликовой.Они обычно за кадром. Те, кто помогает, но стараются делать это незаметно. На форум "Добрых дел" во Владимир приехали около двухсот молодых добровольцев. Организаторы - Ресурсный Центр добровольчества и Департамент образования и молодежной политики области.Елена Янина, заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Владимирской области:- Мы им говорим спасибо, дарим подарки, дарим награды, потому что они, действительно, большие молодцы! Это важная часть их жизни - приносить пользу, приносить какой-то результат в общественные дела, ведь это же не их работа. Помимо своей основной рабочей деятельности, учебы, вечером они помогают.Волонтеры участвуют в поиске пропавших людей, проводят экологические акции, субботники. Большая команда помогает пожилым людям.Максим Быстров, председатель Молодежной думы при Заксобрании области:- "Доброфорум" проводится сегодня, в первую очередь, чтобы поблагодарить наших волонтеров за ту помощь, которую они оказывают постоянно. Очень важно, что сегодня мы также будем награждать лауреатов нашей региональной премии «Мы вместе!». Ребята проделали очень большую работу по итогам года, конечно. Пусть волонтер - это тот, кто оказывает помощь на безвозмездной основе, но все равно, их надо поощрять.Среди первых лауреатов премии "Мы вместе" проект Ирины Жеребкиной. В номинации "Люди дела" она заняла 3 место.Ирина Жеребкина, генеральный директор "Дома-музея пряника":- Наш проект - "Дом-музей пряника". Мы выступали как ответственный бизнес, где проводятся благотворительные мероприятия, просветительские мероприятия. Это досуговый центр, где мы погружаем наших гостей в русскую культуру, где чтим семейные ценности, и, собственно, этим занимаемся 8 лет!Среди победителей и медиа-проект областной Торгово-промышленной палаты "Люди дела". Его автор - Юлия Гордеева.Юлия Гордеева:- В момент начала СВО мы поняли, что бизнесу будет несладко и люди, которые ведут свой бизнес, им тоже нужно помогать и объединяться, поэтому мы начали медиа-проект, где бизнесмены рассказывали о своих проблемах, которые создала ситуация, для того чтобы они почувствовали поддержку и объединение.Форум продлится три дня. За это время добровольцы познакомятся со всеми направлениями волонтерства, примут участие в тренингах и мастер-классах. И вернутся домой эмоционально заряженными на новые добрые дела.Вера Куликова, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"