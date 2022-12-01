Афера вскрылась. Директор признал свою вину. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.

Во Владимире директора спорткомплекса ВлГУ обвиняют в служебном подлоге. Заместитель прокурора Владимира передал уголовное дело в Октябрьский районный суд.По версии следствия, весной 2019 года мужчина фиктивно трудоустроил своего знакомого слесарем-сантехником на пол ставки. Работнику выплачивались различные надбавки. Всего набежало более 114 тысяч рублей, часть из которых была передана обвиняемому.После того, как слесарь отказался от участия в махинациях надбавка была установлена монтажнику сантехнических систем и оборудования. Ему выплатили более 57 тысяч рублей, часть которых также передана директору спорткомплекса.Вдобавок, еще два сотрудника учреждения получили премию - 11 тысяч рублей. И вновь деньги были переданы главному фигуранту.Афера вскрылась. Директор признал свою вину. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.