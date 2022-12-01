Сегодня, 1 декабря, в парке 850-летия откроется каток «Молодёжный». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Он будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00, перерыв — 18.00-18.40. В выходные

Сегодня, 1 декабря, в парке 850-летия откроется каток «Молодёжный». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Он будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00, перерыв — 18.00-18.40. В выходные дни каток работает с 10:00 до 22:00. Входной билет на каток будет стоить 150 рублей для детей до 12 лет, и 200 рублей – для взрослых.