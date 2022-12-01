Во Владимире на улице 1-й Пионерской, дом № 82 введен в эксплуатацию. Ведется особый контроль...
Во Владимире на улице 1-й Пионерской, дом № 82 введен в эксплуатацию. Ведется особый контроль передачи квартир 128 дольщикам, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Владимирской области.
Сроки сдачи дома несколько раз продлевались, принимались меры прокурорского реагирования. Прокуратура взяла процесс строительства под надзор. Заведено уголовное дело в отношении застройщика.
Прокуратура ускорила процесс строительства, были устранены недостатки проблемного дома.
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