Во Владимире на улице 1-й Пионерской, дом № 82 введен в эксплуатацию. Ведется особый контроль...

Во Владимире на улице 1-й Пионерской, дом № 82 введен в эксплуатацию. Ведется особый контроль передачи квартир 128 дольщикам, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Владимирской области.Сроки сдачи дома несколько раз продлевались, принимались меры прокурорского реагирования. Прокуратура взяла процесс строительства под надзор. Заведено уголовное дело в отношении застройщика.Прокуратура ускорила процесс строительства, были устранены недостатки проблемного дома.Фото www.pxfuel.com