Росздравнадзор проведет проверку инцидента.

Росздравнадзор проведет проверку гибели 5-летнего мальчика во Владимирской областной детской клинической больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Ранее информация о смерти ребёнка появилась у коллег из . Больному малышу несколько дней не могли поставить диагноз и не госпитализировали в медучреждение. В итоге он умер во время операции.«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка качества медпомощи», - уточнили в Росздравнадзоре.Владимирский Следственный комитет возбудил уголовное дело. Департамент здравоохранения также проводит служебную проверку.