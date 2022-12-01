Во Владимирской области 1 декабря выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз подтвердился у 6 человек. Ещё 3 ..

Во Владимирской области 1 декабря выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 6 человек. Ещё 3 жителя подхватили опасный вирус в Ковровском, 2 - в Петушинском, по 1 - в Александровском и Юрьев-Польском, 5 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Собинском и Киржачском, 2 - в Камешковском, еще по 1 - в Меленковском, Вязниковском, Суздальском, Муромском и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177628 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49342 заболевших во Владимире, 20972 - в Ковровском районе и 19198 - в округе Муром.