Общественники просят прокуратуру разобраться в причинах мусорного коллапса на контейнерных...

Общественники просят прокуратуру разобраться в причинах мусорного коллапса на контейнерных площадках в Лакинске.В течение октября-ноября мониторинг был организован на основании поступавших звонков от жителей города, возмущенных образованием мусорных завалов во дворах их домов.Общественники осмотрели несколько дворов и жалобы жителей подтвердились. Места, где стоят контейнеры, представляют собой ужасающее зрелище. Груды мусора вокруг контейнеров, на прилегающей территории - отходы, строительный лом, срезанные деревья, выброшенная мебель, сообщила пресс-служба регионального отделения Народного фронта во Владимирской области.В МКУ «Благоустройство» города Лакинска пояснили, что контейнерных площадок на придомовых территориях в городе нет, все площадки – в собственности муниципалитета. Тогда и ответственность за поддержание чистоты на площадках лежит на нем.Однако у муниципалитета есть и свои претензии к работе регоператора ООО «Хартия».Фото пресс-служба регионального отделения Народного фронта во Владимирской области