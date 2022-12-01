Лучшими лагерями Владимирской области признаны ковровский «Искатель», муромский «Ясный» и владимирский «Дружба». Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Каждый из победителей получит

Лучшими лагерями Владимирской области признаны ковровский «Искатель», муромский «Ясный» и владимирский «Дружба». Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Каждый из победителей получит грант в размере 1 млн рублей . Отбор кандидатов проходил в рамках регионального смотра-конкурса на звание «Лучший загородный оздоровительный лагерь»-2022. Его цель – определение загородных оздоровительных лагерей, имеющих наилучшие показатели деятельности в сфере