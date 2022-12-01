Сегодня в деревне Горки Камешковского района торжественно открыли современный...

Сегодня в деревне Горки Камешковского района торжественно открыли современный фельдшерско-акушерский пункт.Здание прежнего ФАПа было построено в 1978 году, и теперь оно обветшало. В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» во Владимирской области возведён этот новый модульный ФАП, сообщает Фото пресс-служба администрации Владимирской области.«За медицинской помощью в ФАП обращаются жители четырёх деревень: Горки, Мишнево, Берково, Волковойно, а это больше тысячи человек», – подчеркнула представитель Департамента здравоохранения Татьяна Зайцева.Районные власти помогли благоустроить территорию фельдшерско-акушерского пункта: заасфальтировали подъезд, установили фонарные столбы.Фото пресс-служба администрации Владимирской области.