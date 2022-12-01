В центральном регионе России продолжается действие антициклона. Это значит, что будет много солнца,...

В центральном регионе России продолжается действие антициклона. Это значит, что будет много солнца, без осадков и морозно. По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимире и области ожидается переменная облачность.Атмосферное давление 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 90%.Магнитное поле слабо возмущенное. Ветер восточный, 1-2 м/с.Температура воздуха во Владимире ночью -14…-15, днём от 8 до 11 градусов мороза.2 декабря отмечается день пророка Авдия. В народе этот день называется Авдея Радетеля. В старину говорили: «Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет». О предстоящей погоде судили по птицам: если к этому дню они прилетают с севера — это признак ранних холодов.Фото: pxfuel.com/