Накануне в 20 часов 42 минуты из Александрова поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажки на...
Накануне в 20 часов 42 минуты из Александрова поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажки на улице Коссович.
Там наблюдалось сильное задымление из окон подъезда, жители оказались заблокированы дымовой завесой и не могли самостоятельно покинуть дом.
Выведены и спасены 12 человек, в том числе 4 ребёнка, среди которых есть и грудные. Параллельно шло тушение пожара в квартире на втором этаже. Площадь пожара - 40 кв.м., сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
42-летний мужчина, находившийся был госпитализирован с ожогами.
Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.