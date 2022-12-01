Накануне в 20 часов 42 минуты из Александрова поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажки на...

Накануне в 20 часов 42 минуты из Александрова поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажки на улице Коссович.Там наблюдалось сильное задымление из окон подъезда, жители оказались заблокированы дымовой завесой и не могли самостоятельно покинуть дом.Выведены и спасены 12 человек, в том числе 4 ребёнка, среди которых есть и грудные. Параллельно шло тушение пожара в квартире на втором этаже. Площадь пожара - 40 кв.м., сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.42-летний мужчина, находившийся был госпитализирован с ожогами.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.