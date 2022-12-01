Это – единое пособие для семей с невысокими доходами на детей в возрасте до 17 лет, а также для...

Это – единое пособие для семей с невысокими доходами на детей в возрасте до 17 лет, а также для беременных женщин, вставших на учёт в ранние сроки.Как сообщили в Департаменте социальной защиты населения Владимирской области, пособие объединяет следующие выплаты:– для беременных женщин, вставших на учёт в ранние сроки;– в связи с рождением (усыновлением) первого, второго ребёнка;– на третьего (последующего) ребёнка до достижения им возраста трёх лет (предусмотрена только в 78 регионах и предоставляется по разным правилам);– на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, которое выплачивается органами социальной защиты;– на детей в возрасте от 8 до 17 лет (выплата производится Пенсионным фондом РФ).Действующие меры поддержки объединяются в единое пособие, которое будет предоставляться по единым правилам учреждениями Фонда пенсионного и социального страхования России.В зависимости от дохода семьи размер единого пособия составит 50 процентов, 75 процентов или 100 процентов величины прожиточного минимума на ребёнка.Право на единое пособие предусмотрено для граждан Российской Федерации, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную во Владимирской области на дату обращения за его назначением.При расчёте среднедушевого дохода семьи учитываются все доходы семьи, полученные в денежной форме до вычета налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом, среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших 1 месяцу перед месяцем обращения за его назначением.При определении права на единое пособие применяется комплексная оценка нуждаемости. Наряду с доходами семьи учитывается наличие у заявителя и членов его семьи:– движимого и недвижимого имущества;– доходов в виде процентов, полученных по вкладам в кредитных организациях;– вовлечённость в трудозанятость и другое.Заявление о назначении единого пособия можно подать одним из следующих способов:– в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг– через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;– лично в Фонд пенсионного и социального страхования России.Кроме того, с 1 января 2023 года вступает в силу Закон Владимирской области от 30.05.2022 № 31-ОЗ, предусматривающий предоставление мер социальной поддержки малоимущим многодетным семьям, в состав которых входят совершеннолетние дети в возрасте до 23 лет включительно, обучающиеся по очной форме обучения.Фото https://www.pxfuel.com/