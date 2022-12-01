В регионе, благодаря морозам, установилась ясная погода - самое время посмотреть на небо. Ночное. В...

В регионе, благодаря морозам, установилась ясная погода - самое время посмотреть на небо. Ночное. В декабре нас ждет покрытие Марса Луной и два звездопада, сообщает Московский планетарий.В этом месяце в телескоп можно будет увидеть двойные звезды в созвездиях Рака, Ориона, Андромеды и Кассиопеи. На востоке восходят Лев и Гидра, а на юго-востоке к полуночи поднимется яркая группа зимних созвездий - Возничий, Малый и Большой псы, Близнецы. Именно на этом участке ночного неба можно будет увидеть мощный метеорный поток Геминиды. Пика он достигнет в середине декабря, а начнется уже в это воскресенье.