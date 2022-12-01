Ковровским городским судом вынесен приговор за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил...

Ковровским городским судом вынесен приговор за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.Вечером 24 августа на «ВАЗ 21102» мужчина двигался по дороге «Мелехово-Великово-Мединцево». И, будучи кратковременно ослепленным встречным транспортным средством, не предпринял всех возможных мер к снижению скорости. Из-за чего совершил наезд на стоящую на обочине девочку, которая от полученных травм скончалась, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Виновный осужден 2 года колонии-поселении с лишением права управлять транспортом на 2 года 6 месяцев.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/