ВТБ совместно с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) запускают программу повышения квалификации «Основы проектного финансирования: теория и практика». Программа ..

ВТБ совместно с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) запускают программу повышения квалификации «Основы проектного финансирования: теория и практика». Программа ориентирована на представителей органов власти, институтов развития и бизнес-сообщества. Обучающий курс позволяет овладеть экспертизой по всем стадиям жизненного цикла инвестиционных проектов и учитывает специфику реализации проектов государственно-частного партнерства в Дальневосточном федеральном округе.«ВТБ как признанный лидер на рынке инфраструктурного финансирования в России систематизировал накопленный опыт и экспертизу для того, чтобы максимальное количество участников инвестиционных проектов в стране могло получить доступ к лучшим практикам и новым возможностям. Нашим партнером в этой инициативе стал ДВФУ, с которым ВТБ сотрудничает многие годы. Сегодня реализация совместных проектов в Приморском крае и Дальневосточном федеральном округе приобретает особую стратегическую значимость. Синтез академических знаний ДВФУ и практической экспертизы ВТБ создает максимально эффективные условия для развития сильных компетентных команд для реализации значимых инфраструктурных проектов в регионах РФ», - сказала заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Дергунова.Среди преимуществ курса: формирование системных знаний о принципах проектного финансирования инфраструктуры, изучение принципов оценки проектов и принятия решения банком об их финансировании, анализ реализованных ВТБ кейсов. В 2022 году ВТБ успешно провел пилотные запуски программы, обучив около 100 представителей власти и бизнеса из 9 регионов РФ. Получив от слушателей большое количество положительных отзывов и запросов на прохождение курса, ВТБ принял решение о выводе на рынок программы дополнительного профессионального обучения в партнерстве с академическим партнером.«Поддержка инициатив, отвечающих запросам рынка и направленных на развитие региона, совместно со стратегическими партнёрами - один из приоритетов развития ДВФУ. Сотрудничество университета и ВТБ развивается в различных направлениях с учётом взаимных интересов. Разработка и реализация совместной образовательной программы позволит вывести на рынок действительно значимый продукт, не только позволяющий получить образовательные результаты, но и способствующий решению важнейшей задачи партнёрства государства и бизнеса при реализации крупных инвестиционных проектов», - отметила директор Школы экономики и менеджмента ДВФУ Елена Гаффорова.Программа включает 4 дистанционных модуля и очный с интенсивом в кампусе ДВФУ на острове Русский. По окончанию обучения слушатели получают удостоверение о повышении квалификации государственного образца.Старт первого набора программы – 1 декабря 2022 года. Участниками группы стали представители Приморского и Хабаровского, Республика Саха (Якутия), Республики Бурятия, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики и АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».