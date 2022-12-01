Правительство РФ одобрило создание второй особой экономической зоны «Владимир». Она охватит Киржач и Александровский район.

Правительство РФ одобрило создание второй особой экономической зоны «Владимир». Она охватит Киржач и Александровский район, - сообщил Александр Авдеев.Участниками проекта готовы стать тринадцать компаний. На территории ОЭЗ могут появиться производства в областях строительства, бытовой и климатической техники, а также индустриальные предприятия.В их открытие инвестируют 18,8 миллиардов рублей. На базе новых производств появится больше 1800 рабочих мест.«Чем больше будет рабочих мест, тем выше станет конкуренция предприятий за кадры, а значит, специалистов будут привлекать хорошими зарплатами, надёжным соцпакетом и дополнительными преференциями», - подчеркнул губернатор.