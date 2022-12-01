Никиту Джигурду и Анастасию Волочкову связывают теплые отношения.

Никиту Джигурду и Анастасию Волочкову связывают теплые отношения.Правда, только дружеские. По крайней мере, так утверждает эпатажный актер. По его словам, он воспринимает балерину как дочь, но при этом вместе они не прочь подшутить над народом.Например, не так давно Анастасия Волочкова и Никита Джигурда приняли участие в шоу Насти Ивлеевой. В эфире программы звезды дурачились и выполняли шуточные танцевальные челленджи. Правда, в этот момент они были практически голые – часто интимные части тела звезд прикрывали лишь тонкие простынки.Конечно, это породило слухи, что между балериной и актером есть нечто большее. В интервью Джигурда рассказал правду об отношениях с Волочковой. Как отметил артист, он считает танцовщицу богиней, у которой обязательно должен быть собственный гарем. Да и сам возбужденный столь откровенным вопросом Джигурда готов присоединиться к самцам Волочковой – вероятно, чтобы поклоняться ее "муждуножному храму"."Я бы вошел в гарем к богине Волочковой и хорошо бы себя чувствовал", – заявил актер.Напомним, накануне Никиту Джигурду грудастой блондинки. Пара встретилась в кафе, обнималась и всячески ласкала друг друга взглядами. Впрочем, женатый на фигуристке Марине Анисиной артист и раньше отличался свободными нравами.