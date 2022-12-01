Вере Алдониной – единственной дочери Юлии Началовой – исполнилось 16 лет. Самое трогательное поздравление она получила от пресс-секретаря исполнительницы хита Герой не моего романа Анна Исаевой. Той самой, которую певица в шутку называла своей сестричкой.

Вере Алдониной – единственной дочери Юлии Началовой – исполнилось 16 лет. Самое трогательное поздравление она получила от пресс-секретаря исполнительницы хита "Герой не моего романа" Анна Исаевой. Той самой, которую певица в шутку называла своей "сестричкой"."Верочка, моя девочка, любимая и самая здравомыслящая на свете! – обратилась к дочке Началовой Исаева – Желаю тебе влюбляться и быть окрыленной. Желаю, чтобы в тебя влюблялись и толпы поклонников были у твоих ног!"Но одной красоты, которой природа Верочку не обделила, мало. Поэтому "сестричка" призывает дочку Началовой не забывать про интеллектуальное развитие. "Недавно ты рассказывала мне о том, сколько времени уходит на учебу, какие индивидуальные серьезные программы ты выбрала. И как много сил надо на них потратить, – написала "сестричка" Верочке в соцсетях. – Трать, моя дорогая. Все это в твою копилочку. Я хочу, чтобы ты состоялась, и сделала какие-то великие открытия в своей жизни"."Веруша, так называла тебя мама, Веруша, поздравляю тебя с днем рождения! Твоя не тетя, а Аня", – подчеркнула Исаева.При этом фанаты Анны поражены фантастическому сходству Исаевой с дочкой Началовой. "Одно лицо" – ахают люди.Напомним, Юлия Началова скончалась в возрасте 38 лет в марте 2019 года. Ряд творческих деятелей тогда выступил с инициативой увековечить память знаменитой певицы.