Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Муромский» нашли 17-летнего уроженца Брянской области,...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Муромский» нашли 17-летнего уроженца Брянской области, который завладел имуществом 25-летнего жителя Мурома.Потерпевший в соцсетях продавл свою игровую приставку за 27 000 рублей. Но получил встречное предложение - обменять ее на дорогой мобильный телефон. И отправил ее в Брянскую область, а вот телефона так и не дождался.Задержанный полицейскими фигурант признался, что приставку продал, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Сейчас он полностью возместил ущерб. Возбуждено уголовное дело.Фото https://www.pxfuel.com/