Область в оковах льда. Люди ежедневно балансируют на скользких тротуарах, которые зачастую не...

Область в оковах льда. Люди ежедневно балансируют на скользких тротуарах, которые зачастую не посыпаны даже песком. Как борются с гололёдом в Боголюбове и борются ли, выяснила наша съёмочная группа.Вот так не щадя рук и ног, рискуя получить ушибы или перелом, жители Боголюбова каждый день преодолевают обледенелые улицы и спуски. Люди уверены брошенных на борьбу с гололедом сил явно не достаточно.Дарья Никульшина, жительница п. Боголюбово:- Плохо посыпают дороги, если здесь смотреть, то песочек, а если там пройти, то там вообще скользко, ни песка, ничего нет, и люди бывает, что падают.Проблемы не только в нехватке дворников, но и в качестве обработки тротуаров и автодорог. По словам людей, песко-соляной смесью посыпают кое- как.- Тяжело, я вот работаю соцработником, хожу по бабушкам, очень много времени занимает, везде гололед, везде.- Плохо, вот сегодня на Западной посыпали дорогу, тротуары все голые во льду.Контроль за содержанием боголюбовских дорог усилят, заявляют в администрации Суздальского района. В ближайшее время, уверяют власти, будут посыпаны не только самые проблемные участки, но и другие дороги.Александр Авсеенок, заместитель главы администрации Суздальского района:- Посыпаются только по нормативам спуски, подъемы, повороты, ну, и опасные участки. Мы заготавливаем песко-соляную смесь, исходя из нормативов содержания дорог по 5 категории. Ну, приняли решение, сейчас будем дозакупать, а в ближайшее время - день-два - посыплем все основные дороги, в связи с этими погодными явлениями - ледяным дождем.На балансе администрации Суздальского района более 500 километров муниципальных дорог. И зимний "экзамен" по их содержанию всегда самый сложный.Александр Сыпченко, Семен Карпов. “Вести-Владимир”