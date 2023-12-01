1 декабря 2023 года во Владимире запустят движение по Рпенскому проезду Сегодня во Владимире будет...

1 декабря 2023 года во Владимире запустят движение по Рпенскому проездуСегодня во Владимире будет официально запущено движение по Рпенскому проезду. Все работы по благоустройству завершены, знаки и светофоры расставлены.Строился Рпенский проезд три года. Его стоимость - более двух миллиардов рублей. Рпенский проезд призван разгрузить Большую Нижегородскую от пробок. Планируется, что официальное открытие новой дороги пройдет в 15 часов.