Лесную красавицу от 33-го региона установили на выставке Россия Лесную красавицу от нашего...

Лесную красавицу от 33-го региона установили на выставке "Россия"Лесную красавицу от нашего региона установили на выставке "Россия", которая сейчас проходит в Москве.Уличная экспозиция "Ёлки России" на ВДНХ открывается сегодня. Каждый из 89-ти регионов страны представил своё уникальное дерево, украшенное изделиями мастеров народных промыслов.На ветвях нашей новогодней красавицы красуются изделия гусевских стеклоделов. Весной все деревья высадят на живую аллею, сообщают в правительстве области.