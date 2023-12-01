Муром принимает международный турнир по кёрлингу среди женских команд. Этот вид спорта еще...

Муром принимает международный турнир по кёрлингу среди женских команд.Этот вид спорта еще называют шахматами на льду. Главная цель: занять центр круга самим и не дать выбить себя соперникам. Участники состязаний- 12 команд. Это сборная России, спортсмены из Казахстана и Беларуси, а также региональные команды. На первом этапе спортсмены играют в двух группах по круговой системе. Две лучшие команды выйдут в плей-офф. Турнир проходит в Ледовом дворце "Кристалл". Владимирскую область представляет команда Мурома.Людмила Костылева, судья международного турнира по кёрлингу:- Женский турнир достаточно престижный в нынешних условиях, поскольку к сожалению сейчас наши керлингисты лишены возможности выступать на международных соревнованиях, а естественно игрокам, спортсменам очень хочется потому что ничто не оттачивает так мастерство хорошо, как именно соревнования.