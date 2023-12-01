Прокуратура Владимирской области начала «выписывать» первые штрафы за неубранный снег. Например,...

Прокуратура Владимирской области начала «выписывать» первые штрафы за неубранный снег.Например, после сильных снегопадов Муромской городской прокуратурой был проведен мониторинг соблюдения управляющими организациями обязанности по очистке придомовых территории от снега.«Муниципальными правилами благоустройства установлено, что придомовые территории должны быть очищены от снега и наледи до твердого покрытия механизированным способом или вручную до 8 часов утра, чистота на территории должна поддерживаться в течение рабочего дня...» - пояснили в региональной прокуратуре.21 ноября в ходе обследования городской территории сотрудниками прокуратуры было установлено, что на придомовой территории ряда многоквартирных домов в Муроме, находящихся в управлении ООО «Домоуправ», ООО УК «Новая Слобода», ДУК «Территория» и ООО «Фортуна» входы в подъезды, дворовые проезды, а также тротуары очищаются от выпавшего снега позже установленного срока.По факту выявленных нарушений руководителям указанных организаций были внесены представления, а виновные вызваны в городскую прокуратуру для возбуждения дел об административных правонарушениях.Уточняется, что проведение проверочных мероприятий в регионе продолжается. Тем более, что во Владимирской области снова ожидаются сильные снегопады.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области